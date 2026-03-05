صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا اور ویسٹ مینجمنٹ ورکروں میں ڈی سلٹ اٹھانے کا معاملہ حل

  • سرگودھا
واسا اور ویسٹ مینجمنٹ ورکروں میں ڈی سلٹ اٹھانے کا معاملہ حل مینجمنٹ ایجنسی کے عملہ نے نکالی گئی ڈی سلٹ ویسٹ واپس گٹروں میں پھینک دی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) واسا اور ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی کے ورکروں کے درمیان ڈی سلٹ اٹھانے کا معاملہ کمشنر سرگودھا کی مداخلت سے حل ہو گیا گزشتہ روزشہر کے بعض مقامات پر اس وقت دونوں ایجنسیوں کے ملازمین آمنے سامنے آگئے جب واسا کے سیور مین گٹروں کی صفائی کے درمیان سلٹ باہر نکال رہے تھے ،اس موقع پر ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی کے عملہ نے نکالی گئی ڈی سلٹ ویسٹ واپس گٹروں میں پھینک دی جس پر ملازمین میں شدید اشتعال پھیل گیا اطلاع ملنے پر دونوں ایجنسیوں کے افسران نے انتظامیہ سے سے رجوع کر لیا، واسا کا کہنا ہے کہ ایگریمنٹ کے مطابق نکالی گئی سلٹ ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی کا عملہ پہلے ہی اٹھارہا ہے اب بھی انہوں نے ہی اٹھانا ہے چند ماہ قبل بھی یہ ایشو بنا تھا اسوقت بلدیہ کے دفتر میں فیصلہ ہوا تھاکہ ڈی سلٹ ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی کا عملہ اٹھائے گا اگر ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی کے ٹھیکیدار نے ڈی سلٹ نہیں اٹھانی تو وہ رقم واسا کو دے جو خود اٹھا لے گا بعدازاں کمشنر سرگودھا نے دونوں ایجنسیوں کے افسران کو بلا کر معاملہ حل کرتے ہوئے ویسٹ منیجمنٹ ایجنسی کو اٹھانے ہدایت کی۔

 

 

