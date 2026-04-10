صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی پیشہ ورانہ مہارتوں میں اضافے کیلئے ورکشاپ کا انعقاد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا ریجن محمد شہزاد آصف خان کی خصوصی ہدایت پر پولیس افسران کی پیشہ ورانہ مہارتوں میں اضافے کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ آر پی او آفس کے کانفرنس روم میں منعقدہ اس ورکشاپ کا محور \\\"پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹانسز ایکٹ 2025\\\" کے قانونی پہلو اور ان پر عملدرآمد تھا۔ ورکشاپ میں سرگودھا ریجن کے تمام اضلاع سے ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور منشیات کے مقدمات کے تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ اس ورکشاپ میں سینئر ججز اور پراسیکیوٹرز نے بھی شرکت کی۔

منشیات کے مقدمات کی تفتیش میں رہ جانے والے قانونی سقم کو دور کرنے اور جاندار چالان مرتب کرنے کے طریقوں پر آگاہی دی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ کس طرح بہتر شہادتیں اورقانونی دستاویزات منشیات فروشوں کو عدالتوں سے قرار واقعی سزا دلوانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ ورکشاپ میں نئے قواعدوضوابط کے تحت مقدمات کے اندراج اور تفتیش کے عمل میں بہتری لانے سے متعلق تربیت فراہم کی گئی۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے کہا کہ منشیات کی لعنت کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے ۔ یہ ہم سب کی پیشہ ورانہ اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تفتیش کے عمل کو اتنا شفاف اور مضبوط بنائیں کہ کوئی بھی منشیات فروش قانون کی گرفت سے بچ نہ سکے ۔تفتیشی افسران اپنے فرائض بطریق احسن انجام دیں تاکہ معاشرے کو اس ناسور سے پاک کیا جا سکے ۔ ورکشاپ کے اختتام پر شرکاء نے نئے ایکٹ کے متعلق سوالات کیے جن کے ماہرین نے تفصیلی جوابات دیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کا ایف آئی سی کا دورہ، ایمرجنسی بلاک کی جلد تکمیل کی ہدایت

ڈائریکٹر لائیوسٹاک کا جھنگ کا دورہ، ویٹرنری ہسپتالوں کا جائزہ

غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کیخلاف آپریشن، دفاتر سیل،ڈھانچے مسمار

مون سون ایمرجنسی کیمپس کے قیام کا حکم، واسا کی تیاریاں تیز

ڈپٹی کمشنر بھوانہ کا دورہ، ڈیپ کلین مہم اور بیوٹیفکیشن کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی جامعہ مسجد میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بس خدا ذرا سی عزت عطا کر دے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غیر معمولی کردار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے ؟…(2)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سفارت کاری کا پل صراط
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ویل ڈَن پاکستان!
آصف عفان
امیر حمزہ
اسلام آباد اور دریائے فرات
امیر حمزہ