پی ٹی آئی عوا م کے حقوق کیلئے اپنی جد و جہد جا ر ی ر کھے گی:ندیم اکرم چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ تحریک انصاف عوا م کے حقوق کیلئے اپنی جد و جہد جا ر ی ر کھے گی اور کسی قسم کی قر با نی سے د ریغ نہ کر ے گی آ نے وا لے دنو ں میں با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی ر ہا ئی اور ملک میں جمہور یت کے استحکا م کیلئے جد وجہد میں مز ید شدت لا ئی جا ئے گی ۔
کیونکہ موجود ہ حکو مت کی بد ترین نا کا میوں سے ہر شخص پریشا ن ہے خیبر سے کرا چی تک ایک ہی آواز ہے کہ عمران خا ن ہی پا کستا ن کو معاشی اقتصاد ی اور انتظا می مسائل سے نجا ت د لا نے کی صلا حیت ر کھتے ہیں انہیں ہر صور ت ر ہا کر نا ہو گا
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