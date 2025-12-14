صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، 2خواتین قتل

  • جرم و سزا کی دنیا
اسلام آباد (دنیا نیوز) اسلام آباد کے نواحی علاقہ بہارہ کہو کے محلہ راجگان میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کرکے دو خواتین کو قتل ، ایک کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے ۔

جاں بحق اور زخمی ہونے والی خواتین کی شناخت 30سالہ اسما بی بی ،35سالہ کوثراور 30 سالہ صائمہ کے نام سے ہو ئی ،لاشوں اور زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ، قتل کی وجوہات کا پتا نہ چل سکا ، پولیس نے جائے وقوعہ سے گولیوں کے خول برآمد اور دیگر شواہد اکٹھے کر لیے اور ملزمان کی گرفتاری کیلئے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے ۔ 

 

