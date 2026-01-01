اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔ تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 215 رب میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے اور دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بننے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔
تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 215 رب میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے اور دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بننے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔