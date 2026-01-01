صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا

  • جرم و سزا کی دنیا
اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔ تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 215 رب میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے اور دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بننے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔

تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 215 رب میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے اور دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بننے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

روسی صدر کا خادم حرمین شریفین کے نام نیک تمناؤ ں کا پیغام

نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی آج حلف اٹھائیں گے

روس :پیوٹن کی رہائشگاہ پریوکرینی ڈرون حملے کی ویڈیو جاری

افغانستان:موسیقی آلات نذر آتش ،کئی کتب پر پابندی

دنیا کے مشترکہ مستقبل کیلئے تیار چینی صدر کا سال نو پر پیغام

چین نے تائیوان کے گرد فوجی مشقیں مکمل کر لیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak