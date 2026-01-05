صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور:چھاپہ، 12من سے زائدچرس برآمد،1ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
پشاور:چھاپہ، 12من سے زائدچرس برآمد،1ملزم گرفتار

ایکسائز سپیشل سکواڈ نے منشیات کی بھاری مقدار سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی پختونخوا کومنشیات سے پاک کرنے کیلئے ایکسائزفورس کومزیدمتحرک کیاجارہا:فخرجہان

پشاور(این این آئی)محکمہ ایکسائز و ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول نے صوبائی حکومت کی انسداد منشیات کے خلاف زیروٹالرنس پالیسی اور وزیر ایکسائز و ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول سید فخرجہان کی ہدایات کے تسلسل میں صوبہ بھر میں منشیات کے کاروبار اور اس میں ملوث  عناصر کے خلاف موثر کارروائیوں میں نئے سال کے آغاز سے مزید تیزی لاتے ہوئے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے ،اس سلسلے میں ضلع خیبر میں ایکسائز سپیشل سکواڈ نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی بھاری مقدار سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔

محکمہ ایکسائز کے مطابق کارروائی کے دوران 12.5 من (504000 گرام) چرس برآمد کی گئی ،جبکہ ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔صوبائی وزیر ایکسائز سید فخر جہان نے واضح ہدایات  جاری کی ہیں کہ منشیات کی سمگلنگ اور فروخت میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد ہر حال میں یقینی بنایا جائیگا۔ ایکسائز فورس کو مزید متحرک اور مؤثر بنایا جا رہا ہے تاکہ صوبے کو منشیات سے پاک کیا جا سکے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بنگلہ دیش کا بھی بھارت میں کرکٹ ٹیم نہ بھیجنے کا اعلان:سکیورٹی خدشات پر ٹی20ورلڈکپ کے میچز سری لنکا منتقل کر دیئے جائیں:آئی سی سی کو درخواست

وینز ویلاپر امریکی کیخلاف دنیا بھر میں احتجاج،عبوری صدر نے درست فیصلے نہ کئے تو مادورو سے بڑی قیمت چکانا پڑیگی :ٹرمپ

اسحاق ڈار کا دورہ چین،سی پیک سمیت شراکت داری مزید بڑھانے پر اتفاق

دنیا بھر میں آج کشمیریوں کا یوم حق خودار ادیت،اقوام متحدہ مسئلہ حل کرائے:صدر وزیراعظم

مدارس ومساجد کیخلاف حکومتی سازش کا بھر پور مقابلہ کرینگے:فضل الرحمٰن

وزیراعلیٰ معائنہ ٹیم کا گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ،بد انتظامی پر ایم ایس اور پرنسپل فارغ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak