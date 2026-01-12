ہال روڈ سولر مارکیٹ میں کروڑوں کا فراڈ ، 3ملزموں کیخلاف مقدمہ درج
لاہور (کرائم رپورٹر) ہال روڈ سولر مارکیٹ میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا معاملہ ، قلعہ گجر سنگھ پولیس نے چار دکانداروں سے مبینہ فراڈ کے الزام میں تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔ مقدمہ دکاندار عمیر یوسف کی مدعیت میں درج کیا گیا۔
ہال روڈ سولر مارکیٹ میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا معاملہ ، قلعہ گجر سنگھ پولیس نے چار دکانداروں سے مبینہ فراڈ کے الزام میں تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔ مقدمہ دکاندار عمیر یوسف کی مدعیت میں درج کیا گیا۔