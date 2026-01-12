صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رائیونڈ :مغوی لڑکی کے قتل کا معمہ حل ، آشنا ہی قتل کاملزم

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہو (کرائم رپورٹر) رائیونڈ کے علاقہ سے 17سالہ لڑکی سانیہ کے اغوا کے بعد قتل کا معمہ حل، آشنا ہی قاتل نکلا۔انچارج انویسٹی گیشن تھانہ رائیونڈ جمشید عباس نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

 پولیس کے مطابق ملزم نے معمولی تلخ کلامی پر مقتولہ کو ڈنڈوں کے وار کر کے بیدردی سے قتل کر دیا تھا،ملزم قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا، ملزم اور مقتولہ سانیہ اکٹھے نجی کمپنی کی سم سیل کرتے تھے ،مقتولہ ملزم کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھی،ملزم کو جدید ٹیکنالوجی سمیت ہیومین انٹیلی جنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔

 

