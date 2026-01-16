صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ :اتائی کی ادویات سے 2 بہن بھائی جاں بحق،ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
شیخوپورہ :اتائی کی ادویات سے 2 بہن بھائی جاں بحق،ملزم گرفتار

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)اتائی ڈاکٹر کی ادویات سے 2کمسن بہن بھائی جاں بحق، ایک بھائی کی حالت تشویشناک ۔

 جاں بحق ہونے والے دونوں بچے بہن بھائی تھے تھانہ سٹی اے ڈویژن پولیس نے مقدمہ درج کرکے کلینک سیل کر دیا ۔ بتایا جاتا ہے کہ موضع مڑھ بھنگواں کا رہائشی جاوید نامی شخص اپنے تین بچوں کو لے کر دوائی لینے فیصل آباد روڈ پر واقع آبادی آرئیانوالہ میں اتائی ڈاکٹر کے کلینک لایا تو وہاں اتائی ڈاکٹر شاہد نے بچوں کو سیرپ دیا جسے پیتے ہی تینوں بچوں کی حالت غیر ہوگئی ،انہیں فوری طبی امداد کیلئے ڈی ایچ کیو ہسپتال لایا گیا جہاں بچی فاطمہ اور اس کا بھائی مرتضیٰ جاں بحق ہوگئے جبکہ تیسرے بچے فہد کو تشویشناک حالت کے پیش نظر لاہور  چلڈرن ہسپتال ،منتقل کر دیا گیاہے ۔ تھانہ سٹی ڈویژن پولیس نے جعلی ڈاکٹر شاہد کیخلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے ، ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کی ہدایت پر محکمہ صحت کی ٹیموں نے اتائی ڈاکٹر کا کلینک بھی سیل کر دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

طاعون سے مرنیوالے ہزاروں افراد کی اجتماعی قبر دریافت

منجمد بھیڑیے کے پیٹ سے گینڈے کے گوشت کا ٹکڑا دریافت

بھارت میں داماد اور بیٹی کا 1374 پکوانوں سے استقبال

آسٹریلیا ،خوفناک اژدہا سوتی خاتون کے بستر پر چڑھ گیا

ریٹائرڈ نیوز اینکر کا رنگ برنگی جرابیں جمع کرنے کا ریکارڈ

28 گھنٹے سے زائد ہوا میں فٹبال کنٹرول کرنیکا ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak