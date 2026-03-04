صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ نئے سپریم لیڈر منتخب:اسرائیلی و عرب میڈیا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا:ایرانی سرکاری میڈیا

  • دنیا میرے آگے
خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ نئے سپریم لیڈر منتخب:اسرائیلی و عرب میڈیا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا:ایرانی سرکاری میڈیا

تہران (دنیا مانیٹرنگ) اسرائیلی و عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ علی خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو ایران کا نیا سپریم لیڈرمنتخب کرلیا گیا ہے تاہم ایرانی حکام کی جانب سے تاحال اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی۔

ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے ،اجلاس جاری ہے ،پاسداران انقلاب کے مطابق اعلان میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے ۔نئے سپریم لیڈر کا اعلان خامنہ ای کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔واضح رہے ایران کے آئین کے مطابق سپریم لیڈر کے انتخاب کا عمل مکمل طور پر مجلسِ خبرگان یعنی اسمبلی آف ایکسپرٹس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ۔یہ مجلس 88 جید علمائے دین اور فقہا پر مشتمل ہوتی ہے ، جن کا انتخاب ہر 8 سال بعد براہِ راست عوامی ووٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کی نئے مالک کے ساتھ پی ایس ایل میں واپسی

ورلڈ کپ‘پہلا سیمی فائنل آج،جنوبی افریقہ اورنیوزی لینڈ آمنے سامنے

کھلاڑیوں سے درست کام نہیں لیا گیا، ثقلین مشتاق

ٹی20ورلڈ کپ ، تاریخ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل ایونٹ

مے ویدر اور مائیک ٹائیسن میں تاریخی مقابلے کی تیاریاں تیز

پاکستان ہاکی ٹیم کی انٹرنیشنل رینکنگ میں بہتری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی
Dunya Bethak