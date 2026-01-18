صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:نامعلوم افراد کی فائرنگ ،گھر کے باہر کھڑا نوجوان جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
وزیرآباد:نامعلوم افراد کی فائرنگ ،گھر کے باہر کھڑا نوجوان جاں بحق

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گھر کے باہر کھڑا نوجوان جاں بحق ہو گیا۔

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گھر کے باہر کھڑا نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ سابق سیکرٹری میئر گوجرانوالہ ڈاکٹر ذوالفقار علی نورانی کے بھانجے اور داماد محمد طلال کسی کام کے سلسلہ میں گھر سے باہر جارہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے قتل کردیا اور فرار ہوگئے ۔سیاسی وسماجی شخصیات نے لوا حقین سے اظہار تعزیت کوتے ہوئے کہا کہ محمد طلال خوش اخلاق، ملنسار اور سماجی اقدار کے حامل نوجوان تھے جن کی ناگہانی موت ناقابلِ تلافی نقصان ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak