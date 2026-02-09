صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ننکانہ صاحب :دو ٹریفک حادثات میں 4 افراد زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
ننکانہ صاحب :دو ٹریفک حادثات میں 4 افراد زخمی

کار الٹنے سے ثاقب، گدھا ریڑھی سے ٹکرا کر 3موٹرسا ئیکل سوارزخمی ہوئے

 ننکانہ صاحب (خبر نگار)دو ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ۔ شاہ کوٹ روڈ پر پیڑے والی سٹاپ کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں 22 سالہ محمد ثاقب زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور زخمی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔

دوسرا حادثہ تھانہ منڈی فیض آباد کے علاقہ کھوہ ٹبہ کے قریب پیش آیا جہاں پنڈ تھابل کا رہائشی حسنین اپنے کزنز علی آزاد اور کرن شہزاد کے ہمراہ موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا کہ رات کی تاریکی میں سڑک کے درمیان کھڑی گدھا ریڑھی سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں تینوں موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ موٹر سائیکل کو بھی نقصان پہنچا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak