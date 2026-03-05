صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین پی سی بی سے شاہین آفریدی اور سلمان آغا کی ملاقاتیں

  • کھیلوں کی دنیا
چیئرمین پی سی بی سے شاہین آفریدی اور سلمان آغا کی ملاقاتیں

لاہور(سپورٹس ڈیسک)چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ون ڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیموں کے کپتان شاہین آفریدی اور سلمان آغا نے ملاقاتیں کی ہیں۔

ذرائع کے مطابق سلمان نے ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا۔سلمان علی آغا نے خود کو کپتان برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار بھی چیئرمین کو دے دیا۔ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ون ڈے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بھی چیئرمین پی سی بی سے سے ملاقات کی ہے ۔ملاقات میں بنگلادیش کے خلاف سیریز کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔

 

