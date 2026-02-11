صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوؤں نے 5افراد سے لاکھوں نقدی ،موبائل فونز چھین لئے

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈاکوؤں نے 5افراد سے لاکھوں نقدی ،موبائل فونز چھین لئے

نولکھا سمیت دیگر علاقوں سے 3موٹرسائیکلیں ، 2گاڑیاں چوری ہو گئیں أٓفاق 2 لاکھ 45ہزار، نواز 2 35،نعمان 2 لاکھ10ہزار سے محروم

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہر ی لاکھوں روپے نقدی ، موبائل فونز، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکوؤں نے گڑھی شاہو میں أٓفاق سے 2 لاکھ 45ہزارنقدی اور موبا ئل فون،لیاقت أٓباد میں نواز سے 2 لاکھ 35 ہزار نقدی اور موبائل فون،مصری شاہ میں ابرار سے 2 لاکھ 20ہزار روپے اور موبائل فون،سندر میں قاسم سے 2لاکھ 15ہزارروپے اور موبائل فون جبکہ غازی أٓباد میں نعمان سے 2 لاکھ10ہزار نقدی اور موبائل فون لوٹ لیا۔دوسری طرف نامعلوم افراد نے جنوبی چھاؤنی اور اسلام پورہ سے 2گاڑیاں جبکہ نولکھا ،کوٹ لکھپت اور شیرا کوٹ کے علاقوں سے 3موٹرسائیکلیں چوری کر لیں ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak