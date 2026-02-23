صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی نژاد کینیڈین شہری سمیت 2 افراد اغواء

  • جرم و سزا کی دنیا
پاکستانی نژاد کینیڈین شہری سمیت 2 افراد اغواء

جوہر ٹاؤن کے علاقے میں تاجر رضوان کو ایلیٹ فورس کی گاڑی میں اغواء کیا گیا پاکستانی نژاد کینیڈین شہری حمزہ احمد 13 فروری کو لاہور آیا تھا،ڈیفنس سے لاپتا

لاہور (کرائم رپورٹر )لاہور میں ایک ہی روز اغواء کے دو واقعات ،تاجر اورپاکستانی نژاد کینیڈین شہری کو اغواء کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق لاہور سے دن دہاڑے 47 سالہ تاجر محمد رضوان کو جوہر ٹاؤن کے علاقے پنجاب سوسائٹی پی آئی اے روڈ سے اغواء کر لیا گیا جبکہ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایلیٹ پولیس فورس کے یونیفارم میں آئے ملزموں نے تاجر کو گھر کے باہر سے ایلیٹ فورس کی گاڑی میں اغوا کیا، ستوکتلہ پولیس نے مغوی رضوان کے بھائی جاوید کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔

مدعی مقدمہ جاوید کا کہنا ہے کہ اغواء کرنے والا شخص خود کو پی ایس پی افسر بتاتا ہے ،اغواء کے دوران ایلیٹ پولیس کی گاڑیوں کا استعمال کیا گیا ۔ایس ایس پی انویسٹی گیشن محمد نوید کے مطابق مغوی کی تلاش جاری ہے ۔ دوسری طرف پاکستانی نژاد کینیڈین شہری حمزہ احمد ریسرچ ورک کیلئے 13 فروری کو لاہور آیا تھااور ڈیفنس فیز 10 میں اپنے دوست یوسف رشید کے گھر رہائش پذیر تھا ،گزشتہ روز وہ گھر سے باہر نکلا تو اسے نامعلوم افراد نے اغوائکر لیا اور فرار ہو گئے ،پولیس نے یوسف رشید کے بیان پر مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران امریکی فوجی طاقت سے گھبراکر جھکا کیوں نہیں؟:ٹرمپ کا سوال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak