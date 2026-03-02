صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیمتی موبائل فون چوری کرنے والے ملزم پکڑے گئے

  • جرم و سزا کی دنیا
قیمتی موبائل فون چوری کرنے والے ملزم پکڑے گئے

لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے ڈیفنس کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے قیمتی موبائل فون چوری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان ڈولفن کا کہنا ہے کہ ڈولفن ٹیم نے ملزم کو ڈیفنس مارکیٹ سے حراست میں لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت معین اختر کے نام سے ہوئی ہے ، جو دو روز قبل ایک شہری کے دو قیمتی موبائل فون چوری کر کے فرار ہو گیا تھا،ملزم چوری شدہ موبائل فونز کو سپیئر پارٹس کی صورت میں فروخت کرتا تھا۔ ملزم کے قبضے سے چوری شدہ دو موبائل فون، 30 سے زائد سم کارڈز اور متعدد شناختی کارڈ برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم کا تعلق بہاولنگر سے ہے اور وہ متعدد وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

مشرقِ وسطیٰ میں جنگی صورتحال، وفاقی چیمبرکااظہارتشویش

اوپیک پلس کاخام تیل کی پیداوار بڑھانے کا حتمی فیصلہ

اسمارٹ فونز کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ متوقع

انجمن تاجران کا پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کامطالبہ

شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی ،سائٹ صنعتکار

تجارتی سفارت کاری سے برآمدات میں اضافہ ممکن،شاہد عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak