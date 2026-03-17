اچھرہ بازار میں شہریوں کی جیب کاٹنے والی 2 خواتین گرفتار
صائمہ اور نیلم کے قبضے سے پرس اور دیگر سامان برآمد ،مقدمہ درج
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)اچھرہ بازار میں عید کی خریداری کیلئے آنے والے شہریوں کی جیب کاٹنے والی 2 خواتین کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔ترجمان پولیس کے مطابق اچھرہ بازار میں شاپنگ کے دوران شہریوں کی جیبوں کا صفایا کرنے والی 2 جیب تراش خواتین صائمہ اور نیلم کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے پرس اور دیگر سامان برآمد کرلیا گیا۔پولیس نے بتایا کہ صائمہ اور نیلم اچھرہ بازار میں رش کا فائدہ اٹھا کر شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں کی جیب کاٹ لیتی تھیں۔پولیس کے مطابق دونوں ملزمان خواتین کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی گئی ۔