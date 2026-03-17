19 کروڑ ڈکیتی کے ملزم کی ہلاکت :رقم برآمد نہ ہو سکی

19 کروڑ ڈکیتی کے ملزم کی ہلاکت :رقم برآمد نہ ہو سکی

کروڑوں روپے کی لوٹی رقم کہاں گئی ؟،وزیراعلیٰ کا واردات پر اظہار برہمی

 لاہور (کرائم رپورٹر )لاہور کے علاقے گجومتہ میں ایک روز قبل مبینہ پولیس مقابلے میں ڈیفنس اے کی 19 کروڑ کی ڈکیتی کے مرکزی ملزم کی ہلاکت کے باوجود کروڑوں روپے کی لوٹی گئی رقم برآمد نہ کی جا سکی ،جس نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ،دیکھنا یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی لوٹی گئی رقم کہاں گئی اور باقی ملزمان کب تک قانون کی گرفت میں آتے ہیں۔تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقے گجومتہ میں مبینہ پولیس مقابلے کے واقعے کا مقدمہ ایس ایچ او کاہنہ عامر شہزاد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے ،ایف آئی آر کے مطابق مشکوک سفید گاڑی میں سوار ملزموں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔

جوابی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہونے کے بعد دم توڑ گیا۔ زخمی ملزم نے مرنے سے قبل اپنا نام زارے خان اور رہائش پشاور بتائی ،دیگر ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق زارے خان مبینہ طور پر آٹھ سے دس بڑی ڈکیتیاں کرنے کے بعد دوسرے صوبے میں فرار ہو جاتا تھا۔ ادھر وزیراعلیٰ پنجاب نے 19 کروڑ کی ڈکیتی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی ہدایت کر دی ہے ۔

  

 

اصل سرجری سلیکشن کمیٹی کی ہونی چاہیے، شاہد آفریدی برہم

سرفراز کی ریٹائرمنٹ پر پاکستانی کھلاڑیوں کا خراجِ تحسین

پی سی بی میں طویل موجودگی کے باوجود عاقب کا رزلٹ صفر:عبدالرؤف

آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ نامزدگی،فرحان بھی شامل

سپر لیگ کی تیاریوں کیلئے لاہور قلندرز کا کنڈیشننگ کیمپ جاری

قومی ٹی ٹونٹی،کراچی اور لاہور وائٹس سیمی فائنل میں داخل

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس
