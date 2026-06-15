صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریدکے ، چونیاں:حادثات میں 3 افراد جاں بحق ، 6 زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
مریدکے ، چونیاں:حادثات میں 3 افراد جاں بحق ، 6 زخمی

مریدکے ،قصور، چھانگا مانگا(نمائندگان دنیا، نامہ نگار) مریدکے اور چونیاں میں ٹریفک حادثات میں 3افراد جاں بحق ، 6زخمی ہوگئے ۔

مریدکے کے نواحی علاقے بھیانوالہ خورد میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے راہگیر کو  کچل دیا جس کے نتیجے میں 24 سالہ اسد ولد منظور سکنہ چک 30 موقع پردم توڑ گیا۔کوٹ پروبیرا چونیاں کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد زخمی ہوئے ، جن میں سے 40 سالہ خوشی محمد ولد چراغ دین سر پر شدید چوٹ لگنے سے موقع پر ہی چل بسا جبکہ اس کی بیوی زہرہ بی بی اور 11 سالہ بیٹا عثمان زخمی ہوئے ۔ ہنجر وال پھاٹک چونیاں کے قریب موٹر سائیکل مسافر رکشہ کو اوور ٹیک کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی جس سے موٹر سائیکل پر سوار ایک ہی خاندان کے پانچ افراد سڑک پر گر گئے جن پر پیچھے سے آنے والا نامعلوم ٹرک چڑھ گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 4 سالہ بچی مسکان دختر ارشد موقع پر جاں بحق ہو گئی جبکہ آسیہ بی بی، ارشد، 11 سالہ ابراہیم اور 7 سالہ نور فاطمہ شدید زخمی ہو گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

10ماہ میں تیار ہونیوالا کسوہ (غلاف) آج خانہ کعبہ کی زینت بنے گا

اقوامِ متحدہ کی بیروت پر اسرائیلی حملوں کی مذمت فریقین سے تحمل کی اپیل

ایران :امریکا کیساتھ معاہدہ کے مخالفین کا مظاہرہ ، مذاکراتی ٹیم پر تنقید

چین کے پاس آسٹریلیا پر براہِ راست میزائل حملہ کرنے کی صلاحیت موجود :تھنک ٹینک

امریکا کاجنگ کے ذریعے مسائل حل کرنے کا خیال درست نہیں : اوباما

سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل مذاکرات جاری رکھنے کی حامی :ایرانی صدر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak