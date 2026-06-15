10ماہ میں تیار ہونیوالا کسوہ (غلاف) آج خانہ کعبہ کی زینت بنے گا
مکہ مکرمہ(این این آئی )عقیدت و احترام کا عظیم مظہر، 10 ماہ کی شبانہ روز محنت، مہارت اور جذبہِ ایمانی سے تیار ہونے والا کسوہ (غلافِ کعبہ) آج (پیر) کی شب خانہ کعبہ کی زینت بنے گا۔الحرمین شریفین انتظامیہ نے ایکس پر جاری پیغام میں بتایا کہ کسوہ(غلاف)کی تبدیلی کا مرحلہ وار آغاز پیر کو نمازِ عصر کے بعد ہوگا۔
اس دوران شاذروان کے حلقوں کی تنصیب اور پردہ ہٹانے کے بعد عشا ء کے بعد پرانے غلاف کی سلائیاں ادھیڑی جائیں گی، جس کے بعد نصف شب 12بجے مرکزی تقریب میں نیا کسوہ کعبہ پر چڑھایا جائے گا۔ کمپلیکس حکام نے میڈیا کو بریفنگ میں بتایا کہ غلاف کی تیاری کا عمل دس ماہ تک جاری رہتا ہے ، جس میں ریشم کی صفائی، رنگائی، خطاطی اور کڑھائی کے پیچیدہ مراحل شامل ہیں۔غلاف پر موجود قرآنی آیات کو نمایاں کرنے کے لیے خالص سونے اور چاندی کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے ، جو اسے سال بھر موسم کی تبدیلیوں کے باوجود پائیدار اور چمکدار رکھتے ہیں۔