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12وارداتیں، شہریوں سے ڈاکو 15 لاکھ روپے لوٹ کر فرار

  • جرم و سزا کی دنیا
12وارداتیں، شہریوں سے ڈاکو 15 لاکھ روپے لوٹ کر فرار

رائیونڈ ،لوہاری،اسلامپورہ،کینٹ،بادامی باغ ،گجر پورہ اوردیگرمقامات پر ڈاکے لاری اڈا میں مسافر سے جیب تراش 5 ہزار لے اڑا،3علاقوں سے موٹرسائیکل چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں ڈکیتی چوری کی 12وارداتوں کے دوران شہریوں سے لاکھوں روپے ،موبائل فونز و دیگر سامان لوٹ لیا گیا ۔رائیونڈ میں طارق سے 3لاکھ 25ہزارو موبائل، لوہاری میں عامر سے 3لاکھ 15ہزار و موبائل ، اسلامپورہ میں منیر سے 3لاکھ و موبائل ،جنوبی چھائونی میں سعید سے 2لاکھ 55ہزار و موبائل ،نوانکوٹ میں سکندر سے 2لاکھ 40 ہزار ، موبائل ودیگر سامان ،بادامی باغ میں وسیم سے 10 ہزار و موبائل ،گجر پورہ کے علاقے میں ساجد سے 8 ہزار و موبائل اور ستوکتلہ کے علاقے میں اخلاق سے 5 ہزار و موبائل چھین لیا گیا جبکہ لاری اڈا میں مسافر طارق سے جیب تراش 5 ہزار لے اڑا۔ گرین ٹائون سے تحسین ،جوہرٹاؤن سے امداد اور فیصل ٹائون سے یاسر کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

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