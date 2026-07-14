کھلا پٹرول بیچنے والا دکاندار گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میں پولیس نے کھلے پٹرول کی فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کرلیا۔ جو حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔ ان کے قبضے سے کھلا پٹرول برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا۔
تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میں پولیس نے کھلے پٹرول کی فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کرلیا۔ جو حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔ ان کے قبضے سے کھلا پٹرول برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا۔
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