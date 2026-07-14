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فوجیوں کی قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ : خواجہ آصف

  • پاکستان
فوجیوں کی قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ : خواجہ آصف

یہ سیاسی تنقید نہیں اخلاقی بے حسی،آپ اختلاف کر سکتے توہین نہیں:وزیر دفاع فضل الرحمن شہدا کے لواحقین اور پوری قوم سے معافی مانگیں:عون چودھری

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیردفاع خواجہ آصف نے مولانا فضل الرحمن کے بیان کو بے حسی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی جوانوں کی وطن کیلئے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا غیرمنصفانہ اور شہدا کے لواحقین کے جذبات مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمن ایک کہنہ مشق سیاست دان اور ممتاز مذہبی رہنما ہیں، اس لیے ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے ۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا۔ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے ، عقیدے ، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔

آپ حالات و واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اس نظریے ، وابستگی، محبت اور قربانی کی توہین نہیں کر سکتے ۔شہدا کی قربانی کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں بلکہ اخلاقی بے حسی ہے ۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز عون چودھری نے مولانا فضل الرحمن سے شہدا کے لواحقین اور پوری قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کردیا، انہوں نے کہا قوم آپ کو دگنی تنخواہ دیتی ہے ، آپ یا آپ کے بچے ملک کیلئے شہید ہو کر دکھائیں۔ شہادت تنخواہ سے نہیں، حب الوطنی، ایمان اور جذبہ قربانی سے ملتی ہے۔

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