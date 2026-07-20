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شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنادیا

  • جرم و سزا کی دنیا
شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنادیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغواء کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ ایئرپورٹ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے آصف نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں ملزم نے مبینہ طور پر اس کی اہلیہ کو اغوا کرلیا اور اپنے ساتھ نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم اور مغویہ کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

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