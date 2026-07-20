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زرعی اراضی سے ٹیوب ویل پیٹر انجن، واٹر پمپ چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
زرعی اراضی سے ٹیوب ویل پیٹر انجن، واٹر پمپ چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زرعی اراضی سے ٹیوب ویل، پیٹر انجن، واٹر پمپ اور دیگر سامان چوری کرلیا گیا۔

تھانہ ستیانہ کے علاقے میں رشید نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملز موں اس کے زرعی رقبے سے واٹر پمپ، ٹیوب ویل، پیٹر انجن، بجلی کی تاریں اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے۔ تاہم پولیس نے چوری کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔

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