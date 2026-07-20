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منشیات فروش ملزم 2180 گرام ہیروئن سمیت گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
منشیات فروش ملزم 2180 گرام ہیروئن سمیت گرفتار

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ڈرگ فری پنجاب کے تحت منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔

ایس ایچ او تھانہ چناب نگر انسپکٹر سیف اﷲ ، سب انسپکٹر ثاقب علی نے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم کو 2180 گرام ہیروئن سمیت گرفتار کر لیا ۔ایس ایچ او تھانہ بھوانہ انسپکٹر اسداﷲ ، سب انسپکٹر محمد رضا شاہ نے خفیہ اطلاع پر ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم کو1220 گرام ہیروئن سمیت گرفتار کر لیا۔

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