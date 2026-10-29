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آئی جی نے پولیس ملازمین،اہلخانہ سے مسائل سنے ، احکامات جاری

  • جرم و سزا کی دنیا
آئی جی نے پولیس ملازمین،اہلخانہ سے مسائل سنے ، احکامات جاری

لاہور(کرائم رپورٹر)آئی جی پنجاب عبدالکریم نے سنٹرل آفس میں پولیس ملازمین اور انکے اہلخانہ سے ملاقات کی، مسائل سنے اور فوری ریلیف فراہمی کے احکامات جاری ۔

آئی جی نے شہید اے ایس آئی شوکت کی اہلیہ کی پلاٹ ،سب انسپکٹر ارشد کی ترقی ،کانسٹیبل طاہر محمود کی قانونی کارروائی سے متعلق درخواستوں پر متعلقہ افسروں کو ڈی پی او ضروری کارروائی کا حکم دیا گیا۔

 

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