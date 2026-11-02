صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ:دولہا کے بھائی کا 14لاکھ نقدی، زیورات سے بھرا پرس چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
نارنگ:دولہا کے بھائی کا 14لاکھ نقدی، زیورات سے بھرا پرس چوری

نارنگ منڈی (نمائندہ دنیا) نارنگ منڈی کے نجی شادی ہال میں شادی تقریب کے دوران نامعلوم ملزم دن دہاڑے دولہا کے بھائی ارسلان اسلم سے مبینہ طور پر 14 لاکھ روپے مالیت کاپرس چھین کر فرار ہو گیا۔

متاثرہ خاندان کے مطابق پرس میں ساڑھے 6 لاکھ روپے نقدی جبکہ ساڑھے 7 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات موجود تھے ۔ واقعہ کی اطلاع فوری طور پر 15 پر دی گئی ،تاہم متاثرین کا الزام ہے کہ تھانہ نارنگ چند گز کے فاصلہ پر ہے مگر پولیس تقریباً ایک گھنٹہ تاخیر سے موقع پر پہنچی۔ ارسلان اسلم نے تھانہ نارنگ میں درخواست جمع کروا دی ، جبکہ پولیس نے واقعہ کی تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کرکٹرز ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار: مائیک ہیسن

کامران اکمل کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ، سہولتوں کو سراہا

پاکستانی باکسر عابدہ بتول عالمی ایٹم ویٹ ٹائٹل جیت گئیں

میکائیل علی نے جے 100ٹینس کاتاج اپنے سر پر سجا لیا

5واں ٹی 20،نیوزی لینڈ نے بھارت کو دھو ل چٹا دی

ہانگ کانگ سکسز ،افغانستان پہلی بارفاتح ،آسٹریلیا رنر اپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak