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وزیراعظم سے سلطان محمود ہنجرا کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال

  • پاکستان
وزیراعظم سے سلطان محمود ہنجرا کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال

لاہور (اے پی پی)وزیراعظم محمد شہباز شریف سے مسلم لیگ (ن)کے سینئر رہنما ملک سلطان محمود ہنجرا نے ملاقات کی۔۔۔

وزیراعظم محمد شہباز شریف سے مسلم لیگ (ن)کے  سینئر رہنما ملک سلطان محمود ہنجرا نے ملاقات کی،وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، مسلم لیگ (ن)کے تنظیمی امور اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

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