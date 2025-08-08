صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی صوبہ بہار کے رہائشی؟ سرٹیفکیٹ بھی جاری

  • دنیا میرے آگے
ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی صوبہ بہار کے رہائشی؟ سرٹیفکیٹ بھی جاری

سمستی پور (دنیا مانیٹرنگ)بھارت میں ایک شخص نے 29 جولائی کوامریکی صدر کا روپ دھار کر آن لائن درخواست دی۔۔

درخواست میں اس نے والدین کے نام فریڈرک کرسٹ ٹرمپ اور میری این میکلیوڈ ظاہر کیے ، جو واقعی امریکی صدر ٹرمپ کے والدین کے نام ہیں۔ اس نے ٹرمپ کی جائے رہائش بہار کے ضلع سمستی پور کے گاؤں حسن پور لکھا ،درخواست پر ٹرمپ کی تصویر بھی چسپاں کی۔ ضلع سمستی پور کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ برجیش کمار نے تصدیق کی ہے کہ ٹرمپ کے نام پر رہائشی سرٹیفکیٹ بنانے کی کوشش کی گئی۔برجیش کمار نے کہا کہ یہ سرٹیفکیٹ ڈیجیٹل چھیڑ چھاڑ کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی اور قصور واروں کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ریونیو اہلکار نے 4 اگست کو اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مسلمان سے شادی،سوارا ہندو انتہا پسندوں سے پریشان

طلاق ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ، اداکاراؤں پر زیادہ تنقید کی جاتی ہے :نازلی نصر

دل چاہتا ہے کام کروں لیکن بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی:صنم جنگ

ہانیہ کی عاصم کے کنسرٹ میں شرکت، سوشل میڈیا پر ہلچل

نامناسب مواد،بھارتی اداکارہ شویتا مینن کیخلاف ایف آئی آر درج

دوران حمل پروڈیوسر نے تنگ لباس پر مجبور کیا:رادھیکا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ
Dunya Bethak