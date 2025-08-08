صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران: خاتون پر 11 شوہروں کے قتل کا الزام، مقدمہ عدالت میں پیش

  • دنیا میرے آگے
ایران: خاتون پر 11 شوہروں کے قتل کا الزام، مقدمہ عدالت میں پیش

تہران(دنیا مانیٹرنگ)ایران میں ایک خاتون پر 22 سال کے دوران 11 شوہروں کو زہر دے کر قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے ۔۔

ملزمہ کلثوم اکبری نے عدالت میں اعتراف کیا کہ اس نے شوہروں کو ذیابیطس اور جنسی ادویات کے امتزاج سے زہر دیا۔ اکبری نے 18 عارضی اور 19 مستقل شادیاں کیں،مقدمہ 2023 میں اس کے آخری شوہر عزیزاللہ بابائی کی موت کے بعد منظر عام پر آیا۔مجموعی طور پر 45 سے زائد مدعی مقدمہ میں شامل ہیں عدالت نے مزید سماعتوں کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ
Dunya Bethak