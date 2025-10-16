صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کابل میں دھماکے 5ہلاک ،35زخمی

  • دنیا میرے آگے
کابل میں دھماکے 5ہلاک ،35زخمی

کابل(اے ایف پی)افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 35زخمی ہو گئے ۔ زخمیوں میں کئی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔۔۔

اطالوی این جی او ’’ایمرجنسی‘‘ کے کنٹری ڈائریکٹر نے بتایا کہ ہسپتال میں 40 زخمی پہنچے ، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پانچ افراد ہسپتال پہنچتے ہی دم توڑ چکے تھے ۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا آئل ٹینکر اور ایک جنریٹر پھٹنے سے کابل میں آگ بھڑک اٹھی، اس کا تعلق کسی بیرونی حملے سے نہیں ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سپن بولدک اور کرم میں ناکام حملوں پر پاک افواج کا بھر پور جواب ،8چوکیاں،6ٹینک تباہ،50طالبان ہلاک،ایک پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا:افغان طالبا ن کی درخواست پر سیز فائر

آئی ایم ایف کا پاکستان کیساتھ 1ارب 20کروڑ ڈالر قرض کا معاہدہ

پٹرول5.66،ڈیزل 1.39روپے لٹر سستا

فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی صدر سے اہم ملاقاتیں

سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کا فیصلہ :سرکاری اراضی کی حفاظت ہمارا فرض:مریم نواز

گورنر نے حلف لے لیا،سہیل آفریدی پختونخوا کے وزیراعلیٰ،منصب سنبھال لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak