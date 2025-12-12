صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی کا ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی و عالمی امور پر گفتگو

  • دنیا میرے آگے
مودی کا ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی و عالمی امور پر گفتگو

نئی دہلی(رائٹرز)بھارتی وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے جمعرات کو فون پر بات کی۔۔۔

مودی نے گفتگو کو گرمجوش اور بامعنی قرار دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کیلئے تعاون جاری رکھیں گے ،انہوں نے کہا ٹیلیفونک گفتگو میں علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی ۔ادھر امریکی نائب تجارتی نمائندہ رِک سوئٹزر نئی دہلی میں دو روزہ دورے پر ہیں تاکہ امریکی پابندیوں اور تجارتی رکاوٹوں پر بات چیت ہو سکے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak