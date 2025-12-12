صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یہ عدالت ہے مذاق نہیں، غیر ذمہ دار اہلکاروں کو پولیس میں نہیں ہونا چاہئے : چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ

  • پاکستان
یہ عدالت ہے مذاق نہیں، غیر ذمہ دار اہلکاروں کو پولیس میں نہیں ہونا چاہئے : چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ

فوزیہ کو جنات لے گئے یہ پتہ ہے آپ کو، اتنا نہیں پتہ کہ شناختی کارڈ نہیں بنایا :عدالت کا درخواستگزار سے مکالمہ پچھلے دنوں ڈپٹی کمشنر کا کتا گم ہوا، اسے ڈھونڈ لیا گیا:وکیل ، میڈیا کیلئے خبر نہ بنائیں:چیف جسٹس ،ریمارکس

 لاہور (کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ نے کاہنہ سے مبینہ اغوا ہونے والی خاتون فوزیہ بی بی کی بازیابی کیلئے دائر درخواست کی سماعت کے د وران 25دسمبر کو تفتیشی رپورٹ طلب کرلی۔دوران سماعت چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس میں کہا کہ پولیس کی تحویل میں لی گئی فائل سے کچھ نہیں ملا،یہ خالی ہے ،پولیس کی بری عادت ہے فائل سے کچھ چیزوں کو نکال لیتی ہے ،یہ عدالت ہے کوئی مذاق نہیں،ایسے غیر ذمہ دار اہلکاروں کو پولیس فورس میں نہیں ہونا چاہئے ۔عدالت نے درخواستگزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ فیملی ٹری میں فوزیہ کا نام بھی شامل نہیں ، دستاویزی ثبوت دیں کہ فوزیہ آپکی بیٹی ہے ، فوزیہ کو جنات لے گئے یہ پتہ ہے آپ کو، اتنا نہیں پتہ کہ شناختی کارڈ نہیں بنایا۔

مدعی کے وکیل نے بتایا کہ فوزیہ کی ایک تصویر اور بھائی کی شادی کی ویڈیو پولیس کو دی ہے۔ عدلت نے ریمارکس میں کہا کہ آپکو شادی کی ویڈیو بنانے کا پتہ ہے شناختی کارڈ کیوں نہ بنوایا،مدعی کے وکیل نے بتایا کہ لاعلمی کی وجہ سے درخواست گزار کے تینوں بچوں کے شناختی کارڈز نہیں بنوائے گئے ، عدالت نے استفسار کیا کہ فوزیہ کے بارے کیوں نہ بتایا جس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے ۔درخواستگزار کے وکیل نے مزید کہا کہ پولیس کا کام خاتون کو بازیاب کرنا ہے وہ کرلے گی،پچھلے دنوں ڈپٹی کمشنر کا کتا گم ہوگیا تھا اس کو ڈھونڈ لیا گیا۔عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ وکیل صاحب میڈیا کیلئے خبر نہ بنائیں، ایسی باتیں زیب نہیں دیتیں۔سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ انکوائری کے بعد تفتیشی کو برطرف کرکے پیکا کے تحت کارروائی کی سفارش کی گئی ہے ، پولیس فوزیہ کی بازیابی کے لئے جدید ٹیکنالوجی سے مدد لے رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

شہباز شریف کا دورہ ترکمانستان، صدربردی سے ملاقات

امریکی تاریخ کا سب سے بڑا901ارب ڈالر کا دفاعی بل منظور

مودی کا ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی و عالمی امور پر گفتگو

برطانوی میوزیم سے 600 تاریخی نوادرات چوری

بنگلہ دیش: 12 فروری2026 کو عام انتخابات ، ریفرنڈم کا اعلان

افغانستان میں خواتین ، لڑکیوں کے حقوق مسلسل پامال :اقوام متحدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak