صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں دنیاکے سب سے بڑے ڈرون کا کامیاب تجربہ

  • دنیا میرے آگے
چین میں دنیاکے سب سے بڑے ڈرون کا کامیاب تجربہ

بیجنگ(مانیٹرنگ ڈیسک،نیوزایجنسیاں )چین نے دنیا کے سب سے بڑے ڈرون کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ چینی میڈیا کے مطابق جیوتیان نامی ڈرون صوبہ شان شی میں اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کر چکا ہے۔۔۔

16.35 میٹر لمبائی والا یہ ڈرون 6 ہزار کلوگرام تک وزن اٹھانے اور 12 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ چینی حکام کے مطابق اس میں 8 ہارڈ پوائنٹس ہیں جہاں سے گائیڈڈ بم، فضا سے فضا اور اینٹی شپ میزائل فائر کئے جا سکتے ہیں، یہ ڈرون اپنے اندر 100 سے زائد چھوٹے ڈرونز لے جا سکتا ہے جو سوارم اٹیک کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

انڈر 19 ایشیا کپ: سمیر، احمد کی سنچری ، پاکستان کی 297 رنز سے فتح

بنگلہ دیش کو ہرا کر قومی ویمنز انڈر 19 نے سیریز جیت لی

سٹار پلیئرز کا لیگ چھوڑنے پر آئی پی ایل کی ویلیو میں کمی

فیفا فٹسال ویمنز ورلڈ کپ میں کامیابی برازیل رینکنگ میں سرفہرست

آئی ایل ٹی 20، ایم آئی ایمریٹس نے نائٹ رائیڈرز کو ہرا دیا

نیوزی لینڈ نے دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو شکست دیدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak