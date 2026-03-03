صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں کے ڈاکے ،3موٹرسائیکل اور2گاڑیاں چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
لاکھوں کے ڈاکے ،3موٹرسائیکل اور2گاڑیاں چوری

لوہاری گیٹ ،گڑھی شاہو ،مصطفی ٹاؤن ،نصیر آباد،مناواں میں ڈکیتی کی وارداتیں ریس کورس ،شادباغ ،سندر،نولکھا ، ٹاؤن شپ میں چور کام دکھا کر بھاگ نکلے

لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہریوں سے لاکھوں روپے ،طلائی زیورات ،موبائل فونز، 3موٹر سائیکلوں اور2 گاڑیوں سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔بتایاگیاہے کہ ڈاکوؤں نے لوہاری گیٹ میں کلیم سے 4لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون، گڑھی شاہو میں کاشف سے 4لاکھ 30ہزارروپے اور موبائل فون،مصطفی ٹاؤن میں امتیاز سے 4لاکھ روپے اور موبائل فون،نصیر أٓباد میں عابد سے 3لاکھ روپے اور موبائل فون جبکہ مناواں میں غفور سے 3لاکھ روپے ، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چھین لیا ۔چورریس کورس اور شادباغ سے گاڑیاں جبکہ سندر ،نولکھا اور ٹاؤن شپ سے موٹرسائیکلیں چوری کرکے رفو چکر ہوگئے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak