صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاکی ورلڈکپ کوالیفائر پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنالی

  • کھیلوں کی دنیا
ہاکی ورلڈکپ کوالیفائر پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنالی

کوالیفائر راؤنڈ کے دوسرے میچ میں پاکستان نے ملائشیا کو تین کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست،ایونٹ میں یہ مسلسل دوسری کامیابی تین کوارٹر تک مقابلہ تین تین گول سے برابر تھا، رانا وحید ، زکریا ، احمد ، سفیان اور عمار نے گول کئے ،تیسرا میچ کل آسٹریا کے خلاف

 اسماعیلیہ (سپورٹس ڈیسک)قومی ہاکی ٹیم یکم تا 7 مارچ تک کھیلے جانے والے ایف آئی ایچ مینز ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے دوسرے میچ میں پاکستان نے ملائشیا کو تین کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دیکر سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا۔پاکستان کی ایونٹ میں یہ مسلسل دوسری کامیابی ہے ۔مصر کے شہر اسماعیلیہ میں جاری ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستان اور ملائشیا کے درمیان مقابلہ سنسنی خیز رہا۔تین کوارٹر تک مقابلہ تین تین گول سے برابر تھا، پاکستان کی جانب سے رانا وحید اشرف ، زکریا حیات، احمد ندیم، محمد سفیان خان اور محمد عمار نے ایک ایک گول سکور کیا جبکہ ملائشیا کی جانب سے عبدالرؤف، احکم اللہ، فطری ساری نے ایک ایک گول سکور کیا۔پاکستان کی ٹورنامنٹ میں یہ مسلسل دوسری کامیابی ہے ، پاکستان 6پوائٹس کے ساتھ گروپ میں ٹاپ پوزیشن پر ہے ۔پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی، ایڈہاک گورننس اینڈ مینجمنٹ چیئرمینز اولمپین اصلاح الدین صدیقی ، اولمپین حسن سردار، چیف سلیکٹر سمیع اللہ خان نے ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے دوسرے میچ میں کامیابی پر قومی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے ۔قومی ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کا تیسرا میچ چار مارچ کو آسٹریا کے خلاف کھیلے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جذباتی پن اور لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیا : نوین وقار

سیفی حسن کی اپنی دوسری شادی کی افواہ پھیلانے کی خواہش

ناکامی انسان کو کامیابی کیجانب لیکر جاتی ہے : ماورا حسین

دیوراکونڈا کا سرکاری سکولوں میں سکالرشپ دینے کا اعلان

نئی نویلی دلہن بارے بیان، رابعہ انعم اور صبا فیصل آمنے سامنے

سری دیوی کے عشق میں مبتلا ہوگیا تھا، کرن جوہر کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak