قومی ٹیم کا دورہ بنگلادیش خطے کی کشیدگی سے متاثر ہونیکا خدشہ مضبوط ٹیم کی تشکیل کیلئے ون ڈے سکواڈ میں نوجوان پلیئرز کی شمولیت کا امکان

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ بنگلادیش پر خطے میں پائی جانے والی کشیدگی اثر انداز ہوسکتی ہے ۔پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگلی اسائنمنٹ دورہ بنگلا دیش میں 3 ون ڈے میچز کی سیریز ہے ، یہ میچز ڈھاکا میں 11، 13 اور 15 مارچ کو شیڈولڈ ہیں۔ذرائع کے مطابق سیریز کیلئے پاکستان ون ڈے سکواڈ کے حوالے سے ہفتے کے ابتدائی دنوں میں مشاورت ہو گی، پاکستان نے 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے 9 مارچ کو بنگلادیش پہنچنا ہے ۔ذرائع کے مطابق موجودہ صورتحال کی وجہ سے سفری خطرات اور خدشات نہ بڑھے تو ٹور شیڈول کے مطابق متوقع ہے ، خطے میں پائی جانے والی کشیدگی پاکستان کے دورہ بنگلا دیش پر اثر انداز ہو سکتی ہے ۔ذرائع کے مطابق پاکستان ون ڈے سکواڈ میں متعدد تبدیلیوں کا امکان ہے ، آئی سی سی ورلڈکپ 2027 کی وجہ سے اب فوکس ون ڈے فارمیٹ پر ہوگا۔ذرائع کے مطابق مضبوط ٹیم کی تشکیل کے لیے ون ڈے سکواڈ میں نوجوان کھلاڑیوں کی شمولیت کا امکان ہے جبکہ ٹی 20 فارمیٹ کے انڈر پرفارمرز کو باہر کیا جاسکتا ہے ۔ذرائع کے مطابق صائم ایوب، بابر اعظم اور محمد نواز کی جگہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دئیے جانے پر غور ہوگا۔ 

 

