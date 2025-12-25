مسجد نبویؐ کے موذن شیخ فیصل نعمان انتقال کر گئے
مدینہ منورہ(دنیا مانیٹرنگ)مسجد نبویؐ کے موذن شیخ فیصل نعمان انتقال کر گئے ،انہیں جنت البقیع میں سپردِ خاک کر دیا گیا ۔۔۔
ایکس پر حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ شیخ فیصل نعمان کا انتقال پیر کو ہوا۔سوشل میڈیا پرشیخ فیصل نعمان کی جانب سے دی جانے والی آخری اذان کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی ، جو انہوں نے 2 نومبر کو دی تھی۔شیخ فیصل کو 2001 میں مسجد نبویؐ کا مؤذن مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے والد اور دادا بھی مسجد نبوی ؐ میں مؤذن کے فرائض انجام دے چکے ۔شیخ فیصل نے 25 برس تک خدمات انجام دیں۔