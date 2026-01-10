صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی سرحد پرسڑک ،بنگلہ دیش کے احتجاج پر کام روک دیا

  • دنیا میرے آگے
بھارتی سرحد پرسڑک ،بنگلہ دیش کے احتجاج پر کام روک دیا

ڈھاکہ (مانیٹرنگ ڈیسک )انڈیا کی بارڈر سکیورٹی فورس کی جانب سے بنگلہ دیش کے رنگپور ڈویژن کے ضلع کوریگرام کے ساتھ واقع سرحد پر زیرو لائن کے قریب سڑک کی تعمیر شروع کرنے پر سرحدی علاقے میں سخت کشیدگی پھیل گئی۔۔۔

بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی ایس ایف کے اقدام کے خلاف بنگلہ دیش کے سرحدی علاقے کے رہائشیوں اور بارڈر گارڈ بنگلہ دیش نے شدید احتجاج کیا۔ انڈیا کی بارڈر سکیورٹی فورس نے جمعرات کو ضلع کوریگرام کے پھلباری اپازلہ کے خلیشاکوٹل سرحدی مقام پر زیرو لائن کے قریب سڑک کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔اس موقع پر مقامی افراد چھریاں، کلہاڑیاں، بیلچے ، درانتی اور لکڑی کے s ڈنڈے لے کر سرحدی علاقے میں جمع ہو گئے اور بی جی بی اہلکاروں کے ساتھ کھڑے رہے اور زیرو لائن کے قریب تعمیرات کے خلاف احتجاج شروع کردیا۔فلیگ میٹنگز کے دوران شدید احتجاج کے بعد بی ایس ایف نے سڑک کی تعمیر کا کام عارضی طور پر معطل کر دیا ہے اورآئندہ فلیگ میٹنگ 13جنوری کو ہوگی جس میں اس معاملے پر بات چیت کی جائے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak