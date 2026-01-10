امریکی فوج نے بحیرہ کیریبین میں ایک اور آئل ٹینکر پر قبضہ کرلیا
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی فوج نے وینزویلا پر دباؤ کی مہم کے تحت پابندیوں کی زد میں آنے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک اور آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔۔۔
امریکی فوج کی سدرن کمانڈ نے کہا کہ اس کی فورسز نے اولینا نامی آئل ٹینکرکو تحویل میں لے لیا ہے ۔امریکی سرکاری ریکارڈز کے مطابق اولینا ٹینکر پر اس کے سابقہ نام منیروَا ایم کے تحت روسی تیل کی نقل و حمل کے باعث پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔امریکی فورسز نے 2روز قبل دو آئل ٹینکروں پر قبضہ کیا تھا، ان میں روسی پرچم بردار میرینیرا آئل ٹینکر بھی شامل تھا جو پہلے بیلا1 کے نام سے جانا جاتا تھا۔