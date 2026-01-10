افغانستان :جانداروں کی تصاویر شائع اور نشر کرنے پر پابندی میں 24 صوبوں تک توسیع
کابل (مانیٹرنگ ڈیسک)افغانستان کی طالبان حکومت نے جانداروں کی تصاویر شائع اور نشر کرنے پر عائد پابندی کو مزید سخت کرتے ہوئے اسے ملک کے 24 صوبوں تک توسیع دے دی۔۔۔۔
افغانستان جرنلسٹس سنٹر نے گزشتہ روز جاری بیان میں بتایا کہ طالبان کی وزارتِ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے صوبہ اُروزگان میں اس پابندی پر عملدرآمد شروع کر دیا جہاں میڈیا اداروں کو تصاویر شائع کرنے سے روک دیا گیا ہے اور صوبائی سرکاری ٹیلی وژن چینل کو ریڈیو میں تبدیل کر دیا گیا۔یہ اقدام ملک گیر سطح پر پالیسی کے نفاذ کا حصہ ہے جو اب باضابطہ طور پر 24 صوبوں میں لاگو ہو چکی ہے ۔