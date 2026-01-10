صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یمن کی علیحدگی پسند تنظیم سدرن ٹرانزیشنل کونسل کا خود کو تحلیل کرنیکا اعلان

  • دنیا میرے آگے
یمن کی علیحدگی پسند تنظیم سدرن ٹرانزیشنل کونسل کا خود کو تحلیل کرنیکا اعلان

ریاض (اے ایف پی)یمن کی علیحدگی پسند تنظیم سدرن ٹرانزیشنل کونسل (ایس ٹی سی)نے سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات کے بعد خود کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔۔۔

 سدرن ٹرانزیشنل کونسل کے ارکان نے ریاض میں ہونیوالی ریاض سدرن ڈائیلاگ کانفرنس کے دوران خطاب کیا اورواضح کیا کہ حضرموت  اور المہرہ میں ان فوجی کارروائیوں کے فیصلے میں ان کی کوئی شمولیت نہیں تھی ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ریاض کانفرنس میں جنوبی یمن کے مسئلے کے حل کیلئے ایک واضح تصور اور لائحہ عمل تک پہنچا جا سکے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں مندی، انڈیکس 1لاکھ 85 ہزار پوائنٹ سے گرگیا

کے پی ٹی، نجی ٹرمینلز کی کارگو ہینڈلنگ جدید بنانے کا منصوبہ

وزیراعظم آزاد کشمیر کا کراچی چیمبر کا دورہ، تاجروں سے ملاقات

پاکستانی آلو کیلئے روسی منڈیاں دوبارہ بحال کرنے کی تیاری

ڈیجیٹل ادائیگیوں کو تیزی سے فروغ دینا ایک قومی ترجیح

بزنس فورم:زرعی، باغبانی برآمدات فروغ کیلئے ساختی اصلاحات پرزور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak