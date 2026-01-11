صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بااختیار فلسطینی حکومت کے قیام کے بعد دستبردار ہونے کو تیار :حماس

  • دنیا میرے آگے
بااختیار فلسطینی حکومت کے قیام کے بعد دستبردار ہونے کو تیار :حماس

غزہ،یروشلم(دنیا مانیٹرنگ،اے ایف پی) حماس کے سیاسی بیورو کے عہدیدار باسم نعیم کا کہنا ہے کہ حماس غزہ میں با اختیار فلسطینی حکومت کے قیام کے بعد حکومتی منظرنامے سے مکمل طور پر دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے۔

 حماس غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے ، نیتن یاہو اپنے وعدوں سے مکر رہے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کی منظوری کے بعد غزہ جنگ بندی معاہدہ بین الاقوامی منصوبہ بن گیا، غزہ جنگ بندی معاہدے کو اب بھی رکاوٹوں کا سامنا ہے ۔باسم نعیم نے کہا جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 439 شہادتیں ہوچکی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دس سال کے اندر اسرائیل امریکی فوجی امداد کے بغیر خود کفیل ہو جائے ۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ امریکی امداد کی قدردانی کرتے ہیں، لیکن اب اسرائیل کی معیشت اور دفاعی صلاحیتیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ مستقبل میں خود انحصاری ممکن ہے ۔ اسرائیل ہر سال 3اعشاریہ 8ارب ڈالر کی فوجی امداد امریکاسے حاصل کرتا ہے ۔ وزیراعظم نے اس امداد کو مرحلہ وار کم کرنے کا منصوبہ ظاہر کیا تاکہ ملک خود کفیل ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایران پر ممکنہ حملہ،ٹرمپ کو بریفنگ:اسرائیل میں ہائی الرٹ کارروائی کی تو دونوں ملکوں کے فوجی اڈے ہمارا جائز ہدف ہونگے:ایرانی حکام

کراچی:رکاوٹوں کے باوجود جلسہ پتھراؤ،شیلنگ،گرفتاریاں:سندھ حکومت نے اچھا سلوک نہیں کیا،عوام ڈی چوک جانے کو تیار:سہیل آفریدی

پراپیگنڈہ مسترد،سمندر پار پاکستانیوں کا ریکارڈ ترسیلات بھیجنا حکومت پر اعتماد:وزیراعظم

مریم نواز کا نئے ہسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم،ڈاکٹرز،سٹاف کی بھرتیاں شروع

اسلام کی بقاآزمائشوں میں ہے:فضل الرحمٰن:مدارس کو لاوارث نہ سمجھیں:تقی عثمانی

اسرائیلی اقدام صومالیہ پر براہ راست حملہ:اسحاق ڈار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak