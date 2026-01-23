صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر:آپریشن کیلئے جانے والی گاڑی کو حادثہ 10 بھارتی فوجی ہلاک،10زخمی

  • دنیا میرے آگے
مقبوضہ کشمیر:آپریشن کیلئے جانے والی گاڑی کو حادثہ 10 بھارتی فوجی ہلاک،10زخمی

جموں،سرینگر(اے پی پی)مقبوضہ کشمیر کے ضلع ڈوڈہ میں حریتپسندوں کیخلاف آپریشن کیلئے جانے والی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے۔۔

 جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کے 10اہلکار ہلاک جبکہ10زخمی ہو گئے ۔ حادثہ بھدرواہ چمبا روڈ پر کھنی ٹاپ کے مقام پر پیش آیا۔بھارتی فوج کی بلٹ پروف گاڑی سڑک سے پھسل کر 2سو فٹ گہری کھائی میں جا گری ۔گاڑی میں20سے زائد اہلکار سوار تھے ۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جنہیں ادھم پور فوجی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔ادھر مقبوضہ کشمیر میں پوسٹر چسپاں کئے گئے ہیں جن میں عوام سے بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طورپر منانے کی اپیل کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

دیکھ کر شرما جاتی تھی، اکشے کھنہ جب کرینہ کا کرش تھے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak