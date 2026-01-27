صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:بابا بلھے شاہ کے نام سے منسوب درگاہ پر توڑ پھوڑ ،مقدمہ درج

  • دنیا میرے آگے
بھارت:بابا بلھے شاہ کے نام سے منسوب درگاہ پر توڑ پھوڑ ،مقدمہ درج

دہرادون (دنیا مانیٹرنگ)پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہوں، بابا بلھے شاہ کا نام اور کلام ہمیشہ سے ہی دونوں ممالک میں مقبول رہا ہے ،یہی وجہ ہے کہ بھارت میں بلھے شاہ کے نام سے منسوب ایک درگاہ پر توڑ پھوڑ کے بعد اس واقعے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے ۔۔۔

یہ  واقعہ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں دہرادون کے مقام پر اتوار کو پیش آیا جس کے بعد مقامی حکام نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ بابا بلّھے شاہ کا مزار قصور میں واقع ہے جہاں ہر برس ان کا عرس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے تاہم مختلف مقامات پر ان کے نام سے منسوب درگاہیں موجود ہیں۔ ہندوستان ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ درگاہ دہرادون کے پہاڑی شہر کے علاقے بالاحصار میں واقع ونبرگ ایلن نامی نجی سکول کی اراضی پر قائم ہے اور سو سال پرانی ہے ۔سب انسپکٹر ستندر بھٹی نے بتایا ملزموں کا تعلق ایک ہندوتوا گروہ سے ہے ۔ہندو رکھشا دل کے مقامی سربراہ للت شرما نے ہندوستان ٹائمز سے بات کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ اس واقعے میں ان کی تنظیم ملوث تھی جبکہ اسی تنظیم کے سربراہ پنکی چودھری نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ان کی ٹیم نے بلھے شاہ کو پاکستان واپس بھجوا دیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ کپ : پاکستان بنگلہ دیش کو اکسارہا ، راجیو شکلا کا الزام

پی ایچ ایف انتخابات،قائمہ کمیٹی ارکان کی گرما گرمی

ساف فٹسال چیمپئن شپ بھارت نے پاکستان کو ہرا دیا

آسٹریلین اوپن ، جوکووچ بغیر کھیلے کوارٹر فائنل میں داخل

انگلش پریمیئر لیگ آسٹن ولا کی 14ویں فتح

سپینش لالیگا میں بارسلونا نے ریال اوویڈوکو 0-3گول سے ہرا دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak