صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہ پیما نے 101 منزلہ عمارت بغیر حفاظتی آلات سر کرلی

  • عجائب دنیا
کوہ پیما نے 101 منزلہ عمارت بغیر حفاظتی آلات سر کرلی

تائیوان(نیٹ نیوز)امریکی کوہ پیما الیکس ہونولڈ نے بغیر کسی رسی، ہارنس یا حفاظتی آلات کے تائیوان کی ایک فلک بوس عمارت کامیابی سے سر کر لی ہے ۔تائپے 101 نامی اس عمارت کا نام اس کی 101 منزلوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے ۔

 اس کی اونچائی 508 میٹر (1667 فٹ) ہے اور یہ سٹیل، شیشے اور کنکریٹ سے تعمیر کی گئی ہے ۔ تائیوان کے دارالحکومت میں الیکس کی یہ مہم نیٹ فلکس پر براہِ راست نشر کی گئی، تاہم نیٹ فلکس نے بتایا کہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کی صورت میں لائیو نشریات میں تاخیر رکھی گئی تھی۔نیٹ فلکس کے ایگزیکٹو جیف گیسپن نے ایونٹ سے قبل ویرائٹی میگزین کو بتایا اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو نشریات بند کر دی جائے گی۔ہونولڈ نے یہ خطرناک چڑھائی اتوار کے روز ایک گھنٹہ اور 31 منٹ میں مکمل کی اور اپنی کامیابی کو زبردست قرار دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ثروت گیلانی کا بیماری کے باعث ناک کی سرجری کروانے کا اعتراف

کبھی نہیں سوچا کہ میں نے بوڑھا ہونا ہے :عنبر خان

لائیو شو کے دوران نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح ہوگئی

سونم کو متنازعہ سین والی بالی ووڈ فلمیں ٹھکرانے کا پچھتاوا

ہریتک روشن بیساکھیوں پر، وجہ بتا دی

مشکل آئے تو اللہ سے رجوع کرتی ہوں:مہوش حیات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak