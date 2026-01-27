صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی(بزنس ڈیسک)سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں قیمتیں دھاتوں کی قیمتیں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر جاپہنچی ہیں ۔

 ادھرڈالر کی قدرمزید گھٹ گئی۔تفصیلات کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں پیر کو سونے کی قیمت 109 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 5ہزار 97روپے ہوگئی۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 10 ہزار900 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 5 لاکھ 32 ہزار 62 روپے پر جاپہنچا۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 9 ہزار 345 روپے کے اضافے سے 4لاکھ 56 ہزار157 روپے ہوگئی۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 627 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار11 ہزار 428 روپے کی بلند سطح پر جاپہنچی ہے ۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 279.85 روپے پر بند ہوا۔ 

 

