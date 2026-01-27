صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلین اوپن ، جوکووچ بغیر کھیلے کوارٹر فائنل میں داخل

  • کھیلوں کی دنیا
آسٹریلین اوپن ، جوکووچ بغیر کھیلے کوارٹر فائنل میں داخل

جیکب دستبردار، جینک سنر بھی کامیاب، امانڈا،ریبا بھی کوارٹر فائنل میں

میلبورن (سپورٹس ڈیسک)سربیا کے ٹینس سٹار نووک جوکووچ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ۔ ٹاپ 16 راؤنڈ میچ میں نووک جوکووچ کا مقابلہ جمہوریہ چیک کے حریف جیکب مینسک سے تھاجوپیٹ کے پٹھوں میں تکلیف کے باعث ایونٹ سے دستبردار ہو گئے ۔ اٹلی کے ٹینس سٹار جینک سنر نے ہم وطن لوشیانو داردیری کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ سنر نے نوداردیری کو 1-6، 3-6اور6-7 (2-7) سے شکست دی۔

امریکا کی ٹینس سٹار امانڈا انیسیمووا اور قازقستان کی ٹینس کھلاڑی ایلینا ریبا کینااپنی پیش قدمی کو جاری رکھتے ہوئے آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں جبکہ چین کی ٹینس کھلاڑی وانگ ژن یو اور بیلجیم کی ایلیس مارٹینز پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں ہار کر میگا ایونٹ سے باہر ہوگئیں۔ امانڈا انیسیمووانے وانگ ژن یو کے خلاف سخت مقابلے کے بعد ٹائی بریک پر سٹریٹ سیٹس میں 6-7(4-7)اور 4-6سے کامیابی حاصل کی۔ قازقستان کی ایلینا ریبا کینا نے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے بیلجیم کی ایلیس مارٹینز کو سٹریٹ سیٹس میں 1-6 اور 3-6 سے شکست دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:انڈیکس1لاکھ 90ہزارکی بلند سطح چھوکر واپس

شرح سود10.5فیصد پر برقراررکھنے کا فیصلہ مسترد

گلفوڈ 2026 میں پاکستان پویلین کا دبئی میں افتتاح

سونا10900روپے مہنگا، تولہ چاندی 11ہزارسے متجاوز

سویا بین کی درآمدات میں 60.93فیصدکمی

فلپ مورس کیلئے مسلسل دسویں سال ٹاپ ایمپلائر کا اعزاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak