صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیونٹیاں ریڈی ایشن میں بھی کیسے زندہ رہتی ہیں

  • عجائب دنیا
چیونٹیاں ریڈی ایشن میں بھی کیسے زندہ رہتی ہیں

لاہور(نیٹ نیوز)چیونٹیاں بہت چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں، لیکن سائنسدانوں کے مطابق یہ سخت اور مشکل حالات میں غیر معمولی برداشت رکھتی ہیں، حتیٰ کہ نیوکلیئر ریڈی ایشن جیسے انتہائی دباؤ والے ماحول میں بھی زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

 جہاں انسان تابکاری کے باعث تھوڑی سی ریڈی ایشن سے بھی بیمار ہو سکتا ہے یا جان سے جا سکتا ہے ، وہیں چیونٹیوں پر اس کے اثرات نسبتاً کم دیکھے گئے ہیں۔ماہرین کے مطابق ان کی سادہ جسمانی ساخت، تیز رفتار خلیاتی نظام اور ڈی این اے کی مرمت کی بہتر صلاحیت انہیں ریڈی ایشن کے اثرات سے بچانے میں مدد دیتی ہے ۔یہ حقیقت اس بات کی مثال ہے کہ قدرت نے جانداروں کو کس طرح سخت ماحول سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت دی ہے ۔خاص طور پر کالی باغیچی چیونٹیوں جیسی اقسام تابکاری میں بھی کم نقصان کے ساتھ زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:انڈیکس1لاکھ 90ہزارکی بلند سطح چھوکر واپس

شرح سود10.5فیصد پر برقراررکھنے کا فیصلہ مسترد

گلفوڈ 2026 میں پاکستان پویلین کا دبئی میں افتتاح

سونا10900روپے مہنگا، تولہ چاندی 11ہزارسے متجاوز

سویا بین کی درآمدات میں 60.93فیصدکمی

فلپ مورس کیلئے مسلسل دسویں سال ٹاپ ایمپلائر کا اعزاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak